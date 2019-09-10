مستشار الرئيس الإيراني: إقالة بولتون هزيمة لاستراتيجية الحد الأقصى للضغوط على إيران

قال حسام الدين آشنا، مستشار رئيس إيران، حسن روحاني، إن إقالة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، دليل على هزيمة استراتيجية الحد الأقصى من الضغوط التي تمارس ضد بلاده.

وأضاف مستشار الرئيس الإيراني أن طهران لن تتراجع وأن الحصار ضدها سوف يهزم.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أنه طالب مستشاره للأمن القومي، جون بولتون، بالاستقالة، وأن الأخير تقدم باستقالته صباح اليوم.

وكتب ترامب في تغريدة: "أبلغت جون بولتون الليلة الماضية أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض".

وأضاف في تغريدة أخرى أنه لا يتفق مع العديد من اقتراحاته.

وقال هوغان جيدلي المتحدث باسم البيت الأبيض، إنه تم تعيين تشارلي كوبرمان قائما بأعمال مستشار الأمن القومي الأمريكي، بدلا من جون بولتون.

من المهم الإشارة إلى أن بولتون كذّب ما غرد به الرئيس الأمريكي، حيث كتب على حسابه على "تويتر" قائلا إنه عرض على ترامب الاستقالة مساء الاثنين، ولكن ترامب أجابه: "دعنا نتحدث بهذا الشأن غدا".

المصدر: وكالات