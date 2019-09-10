أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الرئيس، دونالد ترامب، يمكن أن يلتقي نظيره الإيراني، حسن روحاني، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "بدون شروط مسبقة".

وجاء ذلك خلال إجابة بومبيو على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، تم خلاله الإعلان عن عقوبات جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى "حماس" و"حزب الله" و"داعش".

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من جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين، خلال المؤتمر الصحفي بأن حملة ممارسة أقصى درجات الضغوط على إيران تعمل، وذلك ردا على سؤال بشأن ما إذا سيتغير النهج الأمريكي تجاه إيران بعد إقالة مستشار الأمن القومي، جون بولتون.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أمس الاثنين، أنه ليست لديه أي مشكلة في لقاء روحاني. ولم يستبعد ترامب عقد لقاء مع روحاني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: وكالة