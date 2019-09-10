روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى استئناف المفاوضات مع "طالبان"

أعربت روسيا، خلال جلسة لمجلس الأمن حول أفغانستان، عن أسفها من قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء المفاوضات مع حركة "طالبان"، داعية إلى استئناف العملية التفاوضية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال الجلسة: "نأسف لوقف المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والتي كان من شأنها أن تفتح، حال نجاحها، سبيلا لاحقا يقود إلى دفع العملية السلمية للمصالحة الوطنية والتسوية الأفغانية الشاملة".

وأضاف نيبينزيا: "نأمل في ألا يؤدي هذا الوضع إلى تمديد مفرط للانقطاع في الحوار بين الولايات المتحدة وطالبان، وندعو الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن".

وشدد المندوب الروسي على أن بلاده تؤكد تمسكها بالإسهام في العلية السلمية في أفغانستان، والاستعداد للقيام بدور جهة ضامنة للاتفاق بين الولايات المتحدة و"طالبان" إلى جانب باقي الدول المحورية في المنطقة.

وتابع نيبينزيا: "تقف أفغانستان على عتبة الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في سبتمبر العام الحالي. نأمل في أن تجري الانتخابات في أجواء هادئة وتصبح عاملا موحدا قويا للشعب الأفغاني".

وأعلن الرئيس الأمريكي، صباح 7 سبتمبر، عن إلغاء المفاوضات المخطط عقدها في كامب ديفيد بمشاركة "طالبان" التي تسيطر على أراض واسعة في أفغانستان، ورئيس البلاد، أشرف غني، على خلفية تفجير أودى بحياة 12 شخصا ونفذته الحركة.

وأكد ترامب مع ذلك لاحقا أنه لا يزال يسعى إلى سحب القوات الأمريكية البالغ عددها 14 ألف عسكري من البلد الذي يمر بنزاع سياسي عسكري منذ 4 عقود.

المصدر: وكالات