الولايات المتحدة: درجة تعاون إيران مع "الطاقة الذرية" غير مقبولة ومستعدون للتفاوض

اعتبرت الولايات المتحدة أن ما وصفته بعدم تعاون إيران بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير مقبول، مشددة على استعدادها للتفاوض مع الجمهورية الإسلامية في الوقت المناسب.

وقالت الولايات المتحدة، في بيان وجهته إلى المشاركين في اجتماع دوري فصلي لمجلس مدراء المنظمة الأممية، اليوم الثلاثاء: "أي مؤشر على أن إيران لا تقدم تعاونا كافيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موضوع وجود محتمل لمواد أو أنشطة نووية غير مسجلة يثير أسئلة جادة وعميقة".

وتابع البيان أن "عجز إيران عن معالجة قلق الوكالة حول هذا الشأن غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يثير قلقا عميقا لدى كل مؤيدي المنظمة ونظامها لتدقيق الضمانات".

وشددت الولايات المتحدة مع ذلك على أنها لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات مع إيران دون أي شروط مسبقة لكن في الوقت المناسب.

وأعلنت إيران السبت الماضي عن بدء المرحلة الثالثة من خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه و"عدم إيفاء" الجانب الأوروبي "بوعوده" لتخفيف خسائر الاقتصاد الإيراني جراء العقوبات الأمريكية.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وزعم مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون، الذي يعتبر من أبرز مؤيدي النهج القاسي تجاه الجمهورية الإسلامية، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت مجلس المدراء للمنظمة بإخفاء إيران مواد نووية غير مسموحة.

لكن القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، امتنع، عقب زيارته طهران السبت، عن تأكيد هذه الادعاءات، مشيرا إلى استمرار عملية التقدير لاحتمال إخفاء السلطات الإيرانية أي مواد أو أنشطة نووية غير مسجلة.

المصدر: وكالات