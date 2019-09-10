قالت النيابة العامة التركية، اليوم الثلاثاء، إن أوامر اعتقال صدرت بحق عشرات المدنيين على صلة بالداعية التركي المعارض، فتح الله غولن، المقيم بالولايات المتحدة، وضباط بالجيش.

وذكر مكتب الإعلام بالنيابة العامة بمحافظة قونيا لوكالة "سبوتنيك"، أن "النائب العام أصدر أمرا باعتقال 53 مدنيا مرتبطين بمنظمة فتح الله غولن، ولهم علاقات سرية بضباط في الجيش"​​​.

وأوضح أن "عمليات الاعتقال متواصلة في 23 محافظة تركية، وتم إلقاء القبض على 6 أشخاص حتى الآن".

المصدر: سبوتنيك