اعتقلت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، 8 مسلحين من جماعة "لاشكر وطيبة" (الجماعة الإسلامية الباكستانية المتشددة) بإقليم جامو وكشمير، للاشتباه في ابتزازهم وترهيبهم السكان المحليين.

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وأفادت قناة "إن دي تي في" التلفزيونية الهندية، باعتقال المسلحين بعد يومين من إصابة 4 أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين في هجوم شنه هؤلاء على منزل تاجر فواكه في مدينة سوبور​​​.

وأضافت القناة أن المسلحين قاموا أيضا بنشر منشورات في المدينة، ترهب المواطنين وتطالبهم بالإضراب وعدم التعاون مع السلطات.

وكان الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، قد وقع في 5 أغسطس الماضي، مرسوما بإلغاء الوضع الخاص بإقليم جامو وكشمير، وتم إقرار مشروع قانون بهذا الصدد من قبل البرلمان.

وتضم ولاية جامو وكشمير انفصاليين يهدفون إلى الحصول على الاستقلال والانضمام إلى باكستان.

المصدر: سبوتنيك