الداخلية الأفغانية: مقتل 30 من "إرهابيي طالبان" نتيجة عملية أمنية في ولاية بغلان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الاثنين، أن 30 من مسلحي حركة "طالبان" قتلوا، مساء اليوم الاثنين، نتيجة عملية أمنية قامت بها السلطات في ولاية بغلان شمالي البلاد.

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نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بعد از ظهر امروز عملیات تصفیوی را علیه تروریستان طالب در ولایت بغلان راه اندازی کردند. در نتیجه این عملیات به تعداد 30 تن از تروریستان کشته شدند و 11تن دیگر آنها زخمی شدند و...( 1/2 ) — Nasrat Rahimi (@NasratRahimi12) ٩ سبتمبر ٢٠١٩

... در بین کشته شده گان قوماندان 90 نفری طالبان تروریست ملا شفیق مشهور به قاری جان آغا نیز می باشد.

طی این عملیات ساحات زیاد تصفیه گردید و مسیر بغلان جدید و بغلان کهنه باهم وصل گردید.

عملیات تصفیوی در ساحات متباقی به شدت جریان دارد.

به زودی دشمن در تمام ساحات سرکوب می شود.(2/2 ) — Nasrat Rahimi (@NasratRahimi12) ٩ سبتمبر ٢٠١٩

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وقال المتحدث باسم الوزارة، نصرت رحيمي، في بيان نشر على حسابه في "تويتر": "بدأت قوات الأمن والدفاع الأفغانية، بعد ظهر اليوم، بتطهير ولاية بغلان من إرهابيي طالبان. ونتيجة لذلك، قتل 30 إرهابيا وأصيب 11 آخرون بجروح".

وأشار رحيمي إلى أن من بين القتلى قائد ميداني، وهو ملا شفيق (90 عاما)، المعروف أيضا باسم قاري جان آغا.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن العمليات الأمنية ستمتد إلى ولايات أخرى من البلاد.

المصدر: RT + إنترفاكس