وجهت إسرائيل رسائل إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بشأن ما قالت إنه برنامج يديره "حزب الله" لإنتاج صواريخ دقيقة في منطقة البقاع اللبنانية.

وقالت البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة في بيان، إن الجيش الإسرائيلي قدم معلومات قيمة عن برنامج "حزب الله" الصاروخي الدقيق في لبنان، الأمر الذي ساعد إسرائيل على دفع قضيتها في الرسائل الأخيرة إلى مجلس الأمن.

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وجاء في الرسالة حسب البيان أن الحزب "يدير موقعا مخصصا لإنتاج وتحويل الصواريخ الدقيقة بالقرب من بلدة النبي شيت في سهل البقاع، برعاية إيرانية تشمل الدعم المالي واللوجستي".

وأضاف البيان أنه "منذ عام 2016، ركزت إيران وحزب الله جهودهما على تحويل الصواريخ الحالية إلى صواريخ موجهة بدقة على الأراضي اللبنانية. ومن أجل الحفاظ على هذا التحول، أنشأ حزب الله منشآت في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك في بيروت".

وتابعت البعثة الإسرائيلية في رسالتها لمجلس الأمن أن "فيلق القدس يقود المشروع بتوجيه من قاسم سليماني، القائد الأعلى لفيلق القدس، حيث يتم نقل المكونات الضرورية لتصنيع وتحويل الصواريخ الموجهة بدقة من إيران إلى سوريا برا وجوا وبحرا".

المصدر: جيروزاليم بوست