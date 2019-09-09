نتنياهو: ادعى الإيرانيون أن مصنع توركيز آباد لصنع السجاد واكتشف العلماء وجود آثار اليورانيوم فيه

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن بلاده اكتشفت أدلة جديدة بشأن المشروع النووي الإيراني.

وفي مؤتمر صحفي، قال نتنياهو إن العلماء اكتشفوا آثارا لليورانيوم في مصنع يقع في توركيز آباد بمنطقة عبادة الإيرانية، وادعت طهران أنه لصنع السجاد. وتابع أن إيران "قامت بكل شيء لمنع كشف هذه المعلومات"، أما عندما علمت طهران أن إسرائيل كشف هذا الموقع قامت بتدميره "لإخفاء الأدلة".

وأضاف مخاطبا إيران: "سوف نستمر بكشف أكاذيبكم ونعمل لكل شيء لمنع حصول إيران على سلاح نووي".

المصدر: RT