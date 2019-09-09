اعتبر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الأوضاع في الخليج سيتم تطبيعها في حال عدم اعتراض الناقلات الإيرانية في مختلف أنحاء العالم والامتناع عن التدخل في شؤون المنطقة.

وقال شويغو، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، عقب اجتماع بصيغة "2+2" ضم وزراء الدفاع والخارجية لروسيا وفرنسا: "تم تبادل الآراء حول قضية إيران والأوضاع في منطقة الخليج، التي قد يتم تطبيعها وفقا لتقديراتنا".

وأوضح شويغو: "في حال عدم التدخل واعتراض الناقلات الإيرانية في مختلف أنحاء العالم انتهاكا للقانون الدولي، لن تكون هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية لإرساء الاستقرار في المنطقة".

وتشهد منطقة الخليج في الأشهر الأخيرة توترا ملحوظا على خلفية تصاعد الخلافات بين إيران والولايات المتحدة، إضافة إلى حوادث متزايدة متعلقة بناقلات النفط.

واستمرارا لهذا التصعيد، أوقفت قوات المشاة البريطانية، يوم 4 يوليو الماضي، ناقلة النفط الإيرانية "Adrian Darya 1"، التي كانت تبحر في حينه تحت اسم "Grace 1"، في مضيق جبل طارق، بدعوى أنها كانت متجهة إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية على دمشق، ليتم الإفراج عنها يوم 15 أغسطس.

وأصرت السلطات الإيرانية آنذاك على أن الناقلة لم تكن متجهة إلى سوريا، متهمة بريطانيا بممارسة قرصنة بحرية، لكن أقمارا اصطناعية أمريكية نشرت، أمس السبت، صورا قالت إنها تظهر السفينة وهي تقوم بتفريغ حمولتها في ميناء طرطوس السوري.

وبعد الحادث في جبل طارق، احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني ناقلة "Stena Impero" التابعة لشركة سويدية والتي تبحر تحت علم بريطانيا، يوم 22 يوليو الماضي، متهمة إياها بخرق قواعد الملاحة والاصطدام بسفينة أخرى.

وعلى خلفية هذه التطورات أعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عملهما على خطتين منفصلتين حول تأمين الملاحة في الخليج وخاصة مضيق هرمز، وسط معارضة شديدة من قبل إيران.

المصدر: وكالات