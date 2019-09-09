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جلسة "صاخبة" في الكنيست تسقط مشروع "قانون الكاميرات"

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جلسة
Reuters
الكنيست الإسرائيلي- أرشيف
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أسقطت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي مشروع "قانون الكاميرات" الذي تقدمت به الحكومة، قبيل 8 أيام على موعد الانتخابات العامة المقررة في 17 سبتمبر الجاري.

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الكنيست الإسرائيلي يصوت الاثنين على قانون "كاميرات المراقبة" للانتخابات المقبلة

وتعثر مشروع القانون القاضي بنصب كاميرات مراقبة داخل مراكز الاقتراع، اليوم الاثنين، بالتصويت في لجنة البرلمان، ما يعني أنه لن يعرض على الكنيست للموافقة عليه في القراءة الأولى.

وفي وقت سابق، أعلن أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" الذي ينافس في الانتخابات المقبلة، بشكل غير متوقع أن حزبه قرر معارضة الصيغة الحالية لمشروع القانون الذي تقدم به حزب "الليكود"، حول الكاميرات.

وكان من المقرر أن يصوت الكنيست اليوم الاثنين على مشروع القانون في قراءة أولى، وسط اعتراضات واسعة، تعتبر أن هذا القانون في حال إقراره سيصب في مصلحة نتنياهو وحزبه، وسيفتح الباب أمام الغش الانتخابي.

 وشهدت اللجنة البرلمانية اليوم، جلسة صاخبة، حيث علت أصوات النواب أعضاء اللجنة في معرض نقاشاتهم حول مشروع القانون.

المصدر: "معا"+ "تويتر"

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