أول تعليق إيراني على إسقاط حزب الله طائرة إسرائيلية مسيرة

في أول تعليق على إسقاط "حزب الله" لطائرة إسرائيلية مسيرة فوق الأجواء اللبنانية، قال مستشار رئيس البرلمان الإيراني، أمير عبد اللهيان: "إن تل أبيب ستحترق إذا قررت اللعب بالنار".

وتابع عبد اللهيان في تغريدة على "تويتر"، أن إسقاط "حزب الله" الطائرة الإسرائيلية المسيرة، رد مناسب سيجعل إسرائيل تندم على اعتداءاتها.

وأعلن "حزب الله" صباح اليوم الاثنين، في بيان أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية تصدوا لطائرة إسرائيلية مسيرة بالأسلحة المناسبة أثناء عبورها للحدود ‏الفلسطينية - اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية، حيث تم إسقاطها في خراج البلدة".

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي، إن طائرة بدون طيار تابعة له، تحطمت داخل جنوب لبنان في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وأن لا خطر من تسرب المعلومات التي بحوزتها.

المصدر: RT