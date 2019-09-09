زيلينسكي يوعز بتسريع العمل لتنفيذ المرحلة الثانية من تبادل المحتجزين مع روسيا

أعلن مساعد الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، أوعز بالإسراع في العمل لإعداد المرحلة التالية من الإفراج المتزامن عن المدانين والمحتجزين مع روسيا.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال صحفي حول إمكانية إصدار تعليمات بالإفراج عن محتجزين قبل حلول السنة الجديدة، قال يرماك في حديث لصحيفة "أوكراينسكيا برافدا"، اليوم الاثنين، "لقد حدد الرئيس مهمة واضحة للجميع، بالعمل على هذا الموضوع بشكل فعال​​​. وربما سيكون العمل أسرع".

وأوضح أن هذه هي الخطوة الأولى، التي سيتبعها الإفراج التالي، مشيرا إلى أنه "كانت هناك محادثة هاتفية أخرى بين الرئيسين (الروسي، فلاديمير بوتين، والأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تم التأكيد خلالها على أن هذه هي الخطوة الأولى، وسيليها إفراج آخر. ليس لدينا الكثير من الوقت، نحن نعمل كل يوم. العمل مستمر في مينسك وعلى مستوى الدول، لذلك، أنا آمل بأن تكون هذه هي الخطوة الأولى فقط، ولن نتوقف (عن العمل) ليوم واحد".

وأشار إلى أنه ليست هناك معلومات محددة تشير إلى عدد الأوكرانيين المحتجزين لدى روسيا.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد أطلقتا سراح 35 محتجزا، السبت الماضي، من بينهم أوليغ سينتسوف المحكوم عليه من قبل القضاء الروسي في قضية الإعداد لعمل إرهابي. كما وصل إلى روسيا في نفس اليوم، مدير وكالة "نوفوستي - أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعد ذلك عن إمكانية العمل على مرحلة ثانية من الإفراج الفوري عن المحتجزين لدى الطرفين.

المصدر: سبوتنيك