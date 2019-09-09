أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينوي الكشف اليوم الاثنين، عن تفاصيل استخباراتية جديدة تخص البرنامج النووي الإيراني.

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ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية عن مسؤول رفيع المستوى قوله، إن نتنياهو يعتزم الكشف عن تفاصيل جديدة تستند إلى معلومات استخباراتية حصل عليها جهاز الموساد خلال الاستيلاء على الأرشيف النووي الإيراني".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "نتنياهو يفكر في تقديم مزيد من التفاصيل حول المواقع النووية المعروفة في إيران، والمواقع التي يشتبه في ارتباطها بالبرنامج النووي الإيراني".

يأتي ذلك، في وقت يستعد فيه نتنياهو لخوض انتخابات عامة جديدة في الـ17 من سبتمبر الجاري، بعدما فشل في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي في تشكيل ائتلاف حكومي، في وقت يلاحقه القضاء بأكثر من قضية فساد قد تودي به إلى السجن.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية