29 قتيلا بهجومين شمالي بوركينا فاسو

لقي 29 شخصا مصرعهم بهجومين أحدهما بعبوة ناسفة، في منطقتين بمقاطعة سانماتينغا في شمال بوركينا فاسو، أمس الأحد.

وقال المتحدث باسم الحكومة، ريميس فولغانس داندجينو، إن شاحنة نقل اصطدمت بعبوة ناسفة يدوية الصنع على طريق بارسالوغو-غيندبيلا في مقاطعة سانماتينغا، أدت لمقتل 15 شخصا و6 جرحى تم نقلهم إلى مراكز طبية.

وأضاف المتحدث في بيان آخر، أنه على بعد نحو 50 كلم من بارسالوغو "شن إرهابيون هجوما على موكب للمساعدات الغذائية على طريق دابلو-كيلبو، أدى لمقتل 14 مدنيا فضلا عن وجود أضرار مادية كبيرة.

وتواجه بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسية السابقة التي تعد إحدى أفقر دول العالم، هجمات إرهابية منذ 4 أعوام، خصوصا في شمال البلاد وشرقها، وقد خلفت أكثر من 500 قتيل.

وتركزت الهجمات في البداية في شمال البلاد، ثم توسعت إلى مناطق أخرى مثل الشرق المحاذي لتوغو وبنين، والذي بات ثاني منطقة كبرى تعاني انعدام الأمن.

ومنتصف أغسطس الماضي قتل 24 عسكريا في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في شمال بوركينا فاسو، في ضربة غير مسبوقة لجهود هذا البلد في محاربة "الجهاديين".

المصدر: أ ف ب