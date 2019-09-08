كشفت عينات حصلت عليها وكالة الطاقة الذرية من موقع في طهران، عن وجود آثار اليورانيوم.

وقال دبلوماسيان يتابعان عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة "رويترز"، اليوم الأحد، إن عينات أخذتها الوكالة من موقع في طهران، أظهرت وجود آثار لليورانيوم.

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وأضاف الدبلوماسيان أن إيران لم تقدم أي تفسير لتلك الآثار إلى الآن.

وصرح الدبلوماسيان بأن الوكالة تحقق لمعرفة مصدر جزيئات اليورانيوم وطلبت من إيران تقديم تفسير، لكن طهران لم تفعل ذلك، ما يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد وصف الموقع، في وقت سابق بأنه "مخزن نووي سري".

ووقعت إيران عام 2015 اتفاقا مع دول 5+1، يفرض قيودا على برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها، لكن الاتفاق بدأ يتفكك بعد انسحاب أحادي الجانب من الولايات المتحدة منه العام الماضي، وسعيها لعرقلة تجارة النفط الإيراني للضغط على طهران من أجل تقديم تنازلات أمنية أكبر.

وأدت العقوبات الأمريكية على إيران إلى تقليص مبيعاتها من النفط، وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخرا أنها لن تلتزم بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015.

المصدر: وكالات