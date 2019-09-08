انتشر عبر الإنترنت شريط فيديو تخاطب فيه طفلة سورية مقيمة في تركيا، حكومة هذا البلد، لتسألها عن سبب عدم تدريس اللغة العربية للأطفال أمثالها في المدارس التركية.

وتقول الطفلة شذى صبره: "الدولة التركية السلام عليكم.. إذا أردنا الحديث بالمنطق.. نحن الأطفال السوريون في المدارس التركية، نحن اليوم لا نعرف القراءة والكتابة باللغة العربية، فقط نجيد اللغة التركية قراءة وكتابة".

وتضيف: "لماذا تعلموننا اللغة التركية وتقولون لنا اذهبوا إلى سوريا كل يوم.. أنا ونصف مليون طفل سوري ما مصير مستقبلنا.. نحن مستقبلنا ضائع.. نحن نقول للدولة التركية مستقبلنا بين أيديكم. نحن لا نستطيع العودة إلى سوريا، فقط نريد منكم الأمان.. أنا إنسان".

وبعد أن أغلقت السلطات التركية الكثير من المدارس السورية الخاصة، التي تدرس العربية، اضطر نحو 650 ألف طالب سوري يتلقون تعليمهم في مدارس هذا البلد، للاعتماد على اللغة التركية كلغة رئيسية.

المصدر: بروكار برس