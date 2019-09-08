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ظريف: على الأجانب المهزومين أن يغادروا أفغانستان

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ظريف: على الأجانب المهزومين أن يغادروا أفغانستان
Reuters Lucas Jackson/File Photo
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن قناعته بأن على القوات الأجنبية المنتشرة في أفغانستان أن تغادر أراضيها، مؤكدا استعداد طهران للعمل مع أفغانستان حكومة وأحزابا.

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وفي تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" كتب الوزير الإيراني: "أشعر بقلق بالغ إزاء أفغانستان.. الأجانب المهزومون يجب أن يغادروا وحرب بين الأشقاء يجب أن تنتهي، خاصة وأن الأجانب يمكن أن يستغلوا الوضع لجلب إراقة دماء جديدة".

وتابع ظريف: "إيران مستعدة للعمل مع الحكومة والأحزاب الأفغانية، وكذلك مع دول الجوار، من أجل وضع حد للعنف نهائيا".

المصدر: RT

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