ظريف: على الأجانب المهزومين أن يغادروا أفغانستان

أعرب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عن قناعته بأن على القوات الأجنبية المنتشرة في أفغانستان أن تغادر أراضيها، مؤكدا استعداد طهران للعمل مع أفغانستان حكومة وأحزابا.

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وفي تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" كتب الوزير الإيراني: "أشعر بقلق بالغ إزاء أفغانستان.. الأجانب المهزومون يجب أن يغادروا وحرب بين الأشقاء يجب أن تنتهي، خاصة وأن الأجانب يمكن أن يستغلوا الوضع لجلب إراقة دماء جديدة".

وتابع ظريف: "إيران مستعدة للعمل مع الحكومة والأحزاب الأفغانية، وكذلك مع دول الجوار، من أجل وضع حد للعنف نهائيا".

المصدر: RT