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المئات يشاركون في أول مسيرة لـ "فخر المثليين" بعاصمة البوسنة

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المئات يشاركون في أول مسيرة لـ
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مسيرة فخر المثليين الأولى في سراييفو
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شارك المئات من البوسنيين في مسيرة "فخر المثليين" التي نظمت في العاصمة سراييفو، اليوم الأحد.

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وتوافد المشاركون على شوارع المدينة التي شهدت تشديدا أمنيا كبيرا، في الوقت الذي نظم فيه العشرات من معارضي الفعالية وقفة احتجاجية استنكروا فيها تنظيمها.

وانتشر أكثر من ألف شرطي على طول الشوارع التي مرت بها المسيرة، كما وضعت حواجز معدنية على جنبات الطرق بهدف منع أي انفلات أمني.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات منددة "بالتمييز" الذي يتعرض له المثليون، مؤكدين أنهم كثيرا ما يعانون من التحرش والتعنيف من دون أن يتابع الجناة قضائيا.

المصدر: standard.co.uk

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