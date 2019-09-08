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بومبيو: المفاوضات مع "طالبان" ميتة لكن الضغط على الحركة مستمر

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بومبيو: المفاوضات مع
Reuters
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على حركة "طالبان" لإجبارها على الالتزام بالتعهدات التي قدمتها في إطار مفاوضات السلام المعلقة بين الطرفين.

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وقال بومبيو اليوم الأحد في حديث لمحطة "سي إن إن" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب لا ينوي تخفيف الضغط على الحركة ما لم تلتزم بتعهداتها، ولا يعتزم خفض دعم إدارته لقوات الأمن الأفغانية ما لم تتخذ "طالبان" خطوات ملموسة لإظهار الجدية تجاه إحلال السلام.

وفي سياق متصل، أكد بومبيو لقناة "فوكس نيوز" أن مفاوضات السلام مع الحركة "ميتة في الوقت الحالي"، مضيفا أن واشنطن استدعت مبعوثها الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، لرسم طريق إلى الأمام.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان الرئيس ترامب تعليق مفاوضات السلام الجارية في قطر مع الحركة، بعد مقتل جندي أمريكي جراء تفجير انتحاري في كابل تبنته "طالبان" في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

المصدر: رويترز

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