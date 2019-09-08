طهران: "Adrian Darya 1" وصلت لوجهتها وتم بيع نفطها ونأمل بالإفراج عن السفينة البريطانية قريبا

أعلنت طهران أن الناقلة الإيرانية "Adrian Darya 1" وصلت إلى وجهتها وباعت حمولتها النفطية، مشيرة إلى احتمال قرب الإفراج عن السفينة البريطانية "Stena Impero".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الأحد، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى: "نحن من يحدد وجهة الناقلة، والسفينة قد وصلت إليها وتم بيع النفط الذي كان على متنها وهي الآن في البحر".

من جهة أخرى، كشف موسوي عن قرب انتهاء الإجراءات المتعلقة بناقلة النفط البريطانية "Stena Impero" المحتجزة لدى إيران.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في هذا السياق: "الإجراءات القانونية والقضائية حيال الناقلة البريطانية المحتجزة في مراحلها الأخيرة ونأنل في أن يتم الإفراج عنها قريبا".

وأوقفت قوات المشاة البريطانية، يوم 4 يوليو الماضي، ناقلة النفط الإيرانية "Adrian Darya 1"، التي كانت تبحر في حينه تحت اسم "Grace 1"، في جبل طارق، بدعوى أنها كانت متجهة إلى سوريا خرقا للعقوبات الأوروبية على دمشق، ليتم الإفراج عنها يوم 15 أغسطس.

وأصرت السلطات الإيرانية آنذاك أن الناقلة لم تكن متجهة إلى سوريا، متهمة بريطانيا بممارسة قرصنة بحرية، لكن أقمارا اصطناعية أمريكية نشرت أمس السبت صورا قالت إنها تظهر السفينة وهي تقوم بتفريغ حمولتها في ميناء طرطوس السوري.

وبعد الحادث في جبل طارق، احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني ناقلة "Stena Impero" التابعة لشركة سويدية والتي تبحر تحت علم بريطانيا، يوم 22 يوليو الماضي، متهمة إياها بخرق قواعد الملاحة والاصطدام بسفينة أخرى.

المصدر: وكالات