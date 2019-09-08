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الرئيس الأفغاني: العنف الذي تمارسه "طالبان" عقبة أمام السلام

أخبار العالم

الرئيس الأفغاني: العنف الذي تمارسه
Reuters Mohammad Ismail
الرئيس الأفغاني أشرف غني
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قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، إن العنف الذي تمارسه "طالبان" يمثل عقبة أمام السلام الحقيقي، داعيا الحركة إلى وقف العنف وإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة.

وأعرب غني في بيان أصدرته الرئاسة الأفغانية، عن تقديره لجهود حلفاء أفغانستان، مؤكدا التزام بلاده بالعمل مع الولايات المتحدة وغيرها لتحقيق السلام.

ويأتي تصرح الرئيس الأفغاني بعد ساعات من إلغاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محادثات السلام مع "طالبان" بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابل الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل جندي أمريكي، وإصابة 11 شخصا آخرين.

المصدر: وكالات

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