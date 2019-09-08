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بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أبخازيا

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بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أبخازيا
Sputnik Ilya Pitalev
أبخازيا، أرشيف
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افتتحت مراكز الاقتراع في جمهورية أبخازيا، اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

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وتستمر مدة عمل 52 مركزا للاقتراع في الجمهورية من الساعة 08:00 صباحا إلى 20:00 مساء.

ويشارك في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي، راؤول حاجيمبا، وزعيم الحزب المعارضة، ألحاس كفيتسينيا، وذلك بعد أن حصل الأول في الجولة الأولى من الانتخابات على 24,83% من أصوات الناخبين فيما حصل الثاني على 22,91% من الأصوات.

ويتطلب الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات حصول أحد المرشحين على أكبر عدد من الأصوات. وتبلغ النسبة الأدنى للمشاركة في الجولة الثانية 25%.

هذا ويختار الناخبون اليوم الأحد أيضا نائبا جديدا لرئيس الجمهورية.

المصدر: نوفوستي

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