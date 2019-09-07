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محتجون يحتلون البساط الأحمر لمهرجان البندقية السينمائي

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محتجون يحتلون البساط الأحمر لمهرجان البندقية السينمائي
Reuters Piroschka van de Wouw
متظاهرون يحتلون البساط الأحمر بمهرجان البندقية السينمائي
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احتل متظاهرون البساط الأحمر في مهرجان البندقية السينمائي لعدة ساعات، السبت، مطالبين بالتحرك لمواجهة آثار تغير المناخ وحظر دخول السفن السياحية للمدينة التي تشتهر بقنواتها المائية.

وجلس نحو 300 محتج، يرتدون بزات بيضاء، على البساط الأحمر الذي سار عليه نجوم مثل براد بيت وسكارليت جوهانسن وواكين فينيكس، من أجل العرض الأول لأحدث أفلامهم خلال المهرجان الذي يستمر 11 يوما.

ولوح المحتجون بلافتات كتب عليها "وطننا يشتعل" و"لا للسفن السياحية"، ورددوا هتافات بينما أحاطت بهم الشرطة.

وقالت كيارا بوراتي، وهي عضو في اللجنة المناهضة للسفن السياحية في البندقية: "نريد التعامل مع موضوع أزمة المناخ، نعتقد أنه أهم من أي شيء يمكن أن نراه في العالم الآن". وأضافت أن المتظاهرين أرادوا الحصول على دعم المشاهير لقضيتهم.

المصدر: هسبريس + رويترز

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