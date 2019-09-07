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وزيرة العمل البريطانية أمبر رود تقدم استقالتها

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وزيرة العمل البريطانية أمبر رود تقدم استقالتها
Reuters Henry Nicholls
وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، أمبر رود
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قدمت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، أمبر رود، استقالتها، مساء اليوم السبت، احتجاجا على طرد عدد من أعضاء حزب المحافظين من صفوفه، وذلك في أول استقالة في حكومة بوريس جونسون.

وقالت الوزيرة في تغريدة إنها استقالت من أعضاء الحكومة، موضحة: "لا أستطيع أن أبقى هناك وثمة محافظون جيدون ومعتدلون يطردون".

وأضافت أنها تبقى متمسكة بقيم "الأمة الموحدة" التي قادت بها إلى عالم السياسة.

وسابقا السبت، تم طرد 21 نائبا برلمانيا من أعضاء حزب المحافظين من صفوف الحزب الحاكم بعد أن أبدوا عدم موافقتهم على سياسة حكومة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في مجال "بريكست" فدعموا مشروع المعارضة حول تأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز

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