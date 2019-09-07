وزيرة العمل البريطانية أمبر رود تقدم استقالتها

قدمت وزيرة العمل والمعاشات البريطانية، أمبر رود، استقالتها، مساء اليوم السبت، احتجاجا على طرد عدد من أعضاء حزب المحافظين من صفوفه، وذلك في أول استقالة في حكومة بوريس جونسون.

وقالت الوزيرة في تغريدة إنها استقالت من أعضاء الحكومة، موضحة: "لا أستطيع أن أبقى هناك وثمة محافظون جيدون ومعتدلون يطردون".

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.



I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.



I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.



I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES — Amber Rudd MP (@AmberRuddHR) ٧ سبتمبر ٢٠١٩

وأضافت أنها تبقى متمسكة بقيم "الأمة الموحدة" التي قادت بها إلى عالم السياسة.

وسابقا السبت، تم طرد 21 نائبا برلمانيا من أعضاء حزب المحافظين من صفوف الحزب الحاكم بعد أن أبدوا عدم موافقتهم على سياسة حكومة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في مجال "بريكست" فدعموا مشروع المعارضة حول تأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز