نتنياهو: "حماس" هي المسؤولة عن تفاقم العنف وسنرد على أي اعتداء علينا

حمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حركة "حماس" المسؤولية عن الأعمال العدوانية التي تنطلق من قطاع غزة ضد إسرائيل.

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وأكد نتنياهو أن أي محاولة للمساس بالمواطنين أو الجنود الإسرائيليين "تقابل وستقابل برد حازم".

وقال نتنياهو، خلال اطلاعه على مجريات الأوضاع على حدود قطاع غزة، اليوم السبت: "إننا نرد وسنرد على أي محاولة للاعتداء علينا". وأضاف: "أعطيت الأوامر حول الإجراءات التي يجب القيام بها".

وفي وقت سابق اليوم، ألقت طائرة مسيرة عبوة ناسفة تحمل متفجرات قرب السياج الأمني على جنوب قطاع غزة، ثم عادت أدراجها. وأسفرت العملية على إصابة مركبة عسكرية إسرائيلية، دون وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين.

ويشهد قطاع غزة توترا بعد مقتل فلسطينيين اثنين، أمس الجمعة، خلال فعاليات مسيرات العودة شرق غزة، بينما أطلقت 5 قذائف صاروخية من القطاع تجاه البلدات الإسرائيلية، وقام الجيش بقصف عدة مواقع للفصائل الفلسطينية بالقطاع ردا على إطلاق القذائف.

المصدر: وسائل إعلام