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تصنيف: فنلندا الأكثر أمانا للسياح في العالم

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تصنيف: فنلندا الأكثر أمانا للسياح في العالم
Reuters IK/DH
نظرة عامة على هلسنكي فنلندا
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احتلت فنلندا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر أمانا للسياح في العالم، وفقا لآخر تصنيف أعده "المنتدى الاقتصادي العالمي".

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وجاءت في المرتبة الثانية والثالثة للتصنيف كل من إيسلندا وعمان على التوالي، متبوعتين بسويسرا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة ولوكسمبورغ والبرتغال ونيوزيلندا وقطر وإستونيا واليابان وأستراليا وإسبانيا والنرويج.

في المقابل، اعتبر التصنيف كلا من السلفادور ونيجيريا واليمن وفنزويلا وهندوراس الدول الأقل أمانا.

واعتمد التصنيف على العديد من العوامل، مثل الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي في الحياة البرية، وانتشار المتنزهات الوطنية، والإجراءات المكرسة لحفظ المناطق الطبيعية المحمية.

وفي نفس السياق، أشار التصنيف إلى أن أكثر الدول التي تستحق الزيارة في 2019 هي إسبانيا متبوعة بفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وإيطاليا وكندا وسويسرا.

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي

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