بولتون: الوكالة الدولية أبلغت مجلس المحافظين لديها بأن إيران ربما تخفي مواد نووية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، اليوم السبت، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت مجلس المحافظين لديها بأن إيران ربما تخفي مواد وأنشطة نووية.

وقال بولتون في تغريدة نشرها على "تويتر" إن الولايات المتحدة تنضم إلى الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الراغبين في الحصول على تقرير كامل في أقرب وقت ممكن.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي في تغريدته، إلى أن التبليغ صدر في الوقت الذي توجه فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، إلى إيران.

IAEA Acting Director General going to Iran just as IAEA informs its Board that #Iran may be concealing nuclear material and/or activities. We join with other @iaeaorg Board member states eager to get a full report as soon as possible. — John Bolton (@AmbJohnBolton) 7 сентября 2019 г.

ويزور وفد من وكالة الطاقة الذرية، السبت، العاصمة الإيرانية طهران، في وقت أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، رفضه قرار إيران خفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.

وقال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة، إن القائم بأعمال مدير الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران وقوى كبرى، سيجتمع مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران الأحد المقبل.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث قوله إن "الزيارة جزء من التواصل المستمر بين الوكالة وإيران".

جدير بالذكر أن طهران أعلنت اليوم، أنها بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، وذلك في إطار خفض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

المصدر: RT