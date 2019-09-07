اختطاف 6 صحفيين على يد "طالبان" شرق أفغانستان.. والحركة تعترف بارتكاب "خطأ"

اختطفت حركة "طالبان" 6 مراسلين أفغان، في ولاية باكيتا شرق أفغانستان، حسبما أوردت محطة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، اليوم السبت.

ونقلت المحطة عن مصادر لها أن عملية الاختطاف تمت في منطقة زيرمات، عندما كانت مجموعة من المراسلين العاملين لمحطات تلفزيونية وإذاعية خاصة تبث الأخبار باللغتين البشتوية والدرية، في طريقهم من ولاية بكتيكا إلى ولاية بكتيا المجاورة لحضور ورشة عمل، يوم الجمعة.

واعترف المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، بوقوف الحركة وراء الاختطاف، لكنه قال إن "خطأ" ارتكب وسيتم إطلاق سراح الصحفيين قريبا.

فيما نقلت وكالة "رويترز" عن عبد الله حسرت، المتحدث باسم حاكم بكتيا، أن السلطات تحاول التفاوض مع "طالبان" حول الإفراج عن المراسلين المختطفين.

المصدر: طلوع نيوز + رويترز