باكستان تتخذ إجراء تصعيديا ضد الرئيس الهندي

أعلنت باكستان، اليوم السبت، أنها رفضت السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند، بعبور مجالها الجوي، على خلاف العادة، نظرا لـ"سلوك" نيودلهي مؤخرا.

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وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في بيان: إن "القرار اتخذ نظرا لسلوك الهند".

وأوضح قرشي أن "الرئيس الهندي سعى للحصول على تصريح لاستخدام المجال الجوي الباكستاني للسفر إلى إيسلندا لكننا قررنا عدم السماح له" بذلك، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية قرار حكومة نيودلهي في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي إلغاء الحكم الذاتي الذي كان كشمير يتمتع به منذ انضمامه إلى الدولة الهندية عام 1947 وفرض إجراءات أمنية صارمة في الإقليم، في خطوة عارضتها باكستان بشدة.

وتعد قضية كشمير أكبر مسألة خلافية بين الجارتين النوويتين، اللتين سبق أن خاضتا عدة حروب من أجل الإقليم المتنازع عليه.

المصدر: وكالات