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والدة إمبراطور اليابان تخضع لجراحة لاستئصال ورم سرطاني

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والدة إمبراطور اليابان تخضع لجراحة لاستئصال ورم سرطاني
Reuters ISSEI KATO
إمبراطورة اليابان الفخرية ميتيكو
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أفادت صحيفة "أساحي" اليابانية بأن إمبراطورة اليابان الفخرية ميتيكو وهي والدة الإمبراطور ناروهيتو وصلت صباح السبت إلى المستشفى، حيث ستخضع لعمية جراحية بسبب إصابتها بسرطان الثدي.

ومن المتوقع أن تجرى العملية الجراحية غدا الأحد وتستمر 4 ساعات. وسيتم أخذ التحليلات المطلوبة للعملية الجراحية في وقت لاحق من هذا اليوم.

وتم في يوليو الماضي خلال الفحص الطبي الروتيني الكشف، أن الإمبراطورة ميتيكو مصابة بالمرحلة الأولى من مرض سرطان الثدي.

وستجري العملية الجراحية في المستشفى التابع لجامعة طوكيو.

المصدر: نوفوستي

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