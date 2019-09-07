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السجن 10 سنوات لمعارضة تركية أدينت بإهانة أردوغان

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السجن 10 سنوات لمعارضة تركية أدينت بإهانة أردوغان
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المعارضة التركية جنان كفتانجي أوغلو
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قضت محكمة تركية بسجن المعارضة البارزة جنان كفتانجي أوغلو بنحو عشر سنوات، بعد إدانتها بإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشر دعاية "إرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومثلت كفتانجي أوغلو أمام المحكمة بسبب عدد من التغريدات، يعود تاريخها إلى ما قبل ست سنوات، نشرتها خلال احتجاجات عام 2013 المناهضة للحكومة، والتي تعرف باسم احتجاجات "جيزي بارك".

وتعتبر من الشخصيات البارزة في حملات الانتخابات المحلية في اسطنبول، والتي فاز فيها "حزب الشعب الجمهوري" بعد 25 عاما من هيمنة "حزب العدالة والتنمية" الذي يتزعمه أردوغان.

وقالت كفتانجي أوغلو عقب صدور الحكم إن ذلك لن يسكتها، متهمة السلطة القضائية بالخضوع لرغبات السلطة السياسية.

المصدر: وكالات

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