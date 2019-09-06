رفضت المفوضية الأوروبية الانتقادات الموجهة من قبل إيران للاتحاد الذي عجز برأي طهران، عن تعويض آثار الإنسحاب الأمريكي من اتفاق 2015 المتعلق بالأنشطة النووية.

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وأعربت مايا كوسيانيتش عن قلق الاتحاد العميق مما تقوم به إيران من انتهاكات متدرجة للاتفاق، حيث قالت "موقفنا واضح ومتماسك، فالتزامنا بالاتفاق المذكور يرتبط بمدى احترام إيران له".

وأطلقت المتحدثة نداء جديدا باسم الأوروبيين لإيران لحثها على الالتزام بكافة بنوده وعدم اتخاذ إجراءات مناقضة له.

وأشارت إلى وعي الاتحاد بالصعوبات التي تواجهها إيران دولة وشعبا في التعامل مع آثار العقوبات الأمريكية الناتجة عن انسحاب واشنطن أحادي الجانب العام الماضي من الاتفاق النووي، مشيرة إلى أن بروكسل والعواصم الأوروبية المعنية اتخذت عدة إجراءات لتسهيل استمرار التجارة مع طهران.

وأقرت كوسيانيتش بأن الآلية الخاصة، أو ما يُعرف بـ"إينستكس" قد استغرقت وقتا طويلا، معلنة عن إتمام أول مبادلة تجارية في إطارها، حيث صرحت بأن "الأمر يسير ببطء ولكننا نتقدم".

وكان الإيرانيون قد عبروا عن غضبهم من هذه الآلية التي لن تسمح لهم ببيع النفط بحرية وهو من المطالب الأساسية لهم للاستمرار في احترام الاتفاق.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية