بومبيو: إدارة ترامب ستكشف تفاصيل "صفقة القرن" خلال الأسابيع القادمة

توقع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن تكشف إدارة الرئيس، دونالد ترامب، في الأسابيع القادمة تفاصيل خطة السلام التي تأخرت طويلا بين الفلسطينيين وإسرائيل.

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وردا على سؤال بعد كلمة ألقاها في جامعة كانساس، قال بومبيو: "أعتقد أننا سنعلن رؤيتنا خلال الأسابيع القادمة".

وأضاف: "آمل أن يرى العالم هذا كأساس لبناء المستقبل، إنها مشكلة صعبة، وسيتعين على هذين الشعبين (الفلسطيني والإسرائيلي) في النهاية حلها بمفردهما، لكننا نعمل بجد من أجل ذلك".

وكان جيسون غرينبلات، مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط، قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة لن تكشف عن الجزء السياسي من الخطة (المعروفة إعلاميا بـ "صفقة القرن") المنتظرة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها في 17 سبتمبر.

ويوم الخميس، ذكر مسؤولون مطلعون أن غرينبلات ينوي الاستقالة من منصبه بعد كشف البيت الأبيض عن مضمون "صفقة القرن"، التي كان يعمل على وضعها خلال السنتين الماضيتين.

المصدر: رويترز