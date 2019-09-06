تناول الإعلام العبري، اليوم الجمعة، تفاصيل عن الخليفة المرتقب لجيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص للسلام بالشرق الأوسط، والذي أعلن نيته الاستقالة.

فمن جهتها، أوضحت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، أن أفي بيركوفيتش، وهو مستشار جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، سيحل محل المبعوث المستقيل غرينبلات.

وأعلن البيت الأبيض أمس عن استقالة غرينبلات، مرجعا سبب الاستقالة بحسب ما أوردته القناة إلى تأجيل طرح خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، منوهة بأن "استقالة غرينبلات تأتي في تطور درامي على الساحة السياسية وذلك قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكنيست الإسرائيلي".

وذكرت القناة أن "غرينبلات يعد الرجل الأول الذي كان وراء الإعداد لصفقة القرن على مدار العامين ونصف العام الماضيين، وتم تعيين غرينبلات في هذا المنصب في أعقاب انتخاب ترامب عام 2016".

من جانبها أوضحت صحيفة "معاريف" أن بيركوفيتش (30 عاما) الذي يعمل مستشارا خاصا في البيت الأبيض، هو خريج كلية الحقوق بجامعة "هارفارد" عام 2016، ومنذ تخرجه يعتبر المساعد الأيمن لكوشنر، وتم تضمنيه لفريق خطة السلام الأمريكية، مع كوشنر وغرينبلات والسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

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ونوهت الصحيفة، أن المبعوث الأمريكي الجديد بيركوفيتش، شارك في حملة ترامب للانتخابات الرئاسية عام 2016، موضحة أن تعيين بركوفيتش "أثار العديد من الأسئلة بين الدبلوماسيين السابقين الذين وجدوا صعوبة في فهم كيفية وضع هذه المهمة على عاتق خريج جامعي شاب يتخذ خطواته الأولى في عالم السياسة".

وأوضحت هوب هيكس، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض في2017 أن "دور بيركوفيتش كان إداريا ولوجستيا في المقام الأول، وكان يتضمن التنسيق في الغالب للاجتماعات".

كما علق مارتن إنديك، المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية نيابة عن إدارة أوباما، على تعيين بيركوفيتش بقوله: "هذا شخص لطيف، لكنه لا يتمتع بتجربة سابقه".

وذكرت "معاريف"، أن "بيركوفيتش نشأ في منزل يهودي أرثوذكسي، ودرس في إسرائيل مدة عامين في مدرسة دينية أرثوذكسية بعد المدرسة الثانوية"، مشيرة إلى أن "هوارد فريدمان وهو أول رئيس أرثوذكسي لـ (إيباك)، هو ابن عم بيركوفيتش".

المصدر: وكالات