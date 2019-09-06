إيران تنفي احتمال عقد لقاء بين روحاني وترامب خلال أعمال الجمعية العامة الأممية

نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة التقارير الإعلامية حول احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الإيراني، حسن روحاني، والأمريكي، دونالد ترامب، خلال أعمال الجمعية العامة الأممية.

ووصف المتحدث باسم البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، علي رضا ميريوسفي، اليوم الجمعة، التقرير الذي نشرته وكالة كيودو اليابانية نقلا عن مصدر في الحكومة الأمريكية، بـ "النبأ المزيف".

وقال ميريوسفي: "ولم نتلق هذا الطلب ولا توجد إمكانية لعقد اجتماع بين الرئيسين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ويشهد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران تصاعدا متسارعا منذ 8 مايو 2018، حينما أعلن الرئيس الأمريكي انسحاب بلاده من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وفرض عقوبات موجعة على الجمهورية الإسلامية في قطاعات مختلفة بينها النفط، حيث تتهم واشنطن طهران بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وسبق أن أعرب ترامب مرارا عن استعداده للقاء القيادة الإيرانية حال كانت جاهزة لذلك، بينما رفض روحاني إجراء أي مفاوضات حتى إلغاء الولايات المتحدة عقوباتها ضد إيران.

وفي ختام قمة مجموعة "G7" في فرنسا، يوم 26 أغسطس، أعرب ترامب، تعليقا على مقترح من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني، قائلا إن عقد مثل هذا اللقاء في غضون أسابيع قريبة ممكن.

المصدر: وكالات