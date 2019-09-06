اعتبر رئيس الحكومة البريطانية الأسبق، طوني بلير، أن زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، يمسك في يديه الأعضاء الأكثر حساسية للجسد السياسي لرئيس الوزراء الحالي، بوريس جونسون.

وأشاد بلير، في مقال كتبه لصحيفة "Evening Standard" نشر اليوم الجمعة، بعدم وقوع كوربين في "فخ" الموافقة على إجراء انتخابات عامة في 15 أكتوبر المقبل.

وقال بلير، في الوقت الذي من المتوقع أن يصادق فيه مجلس اللوردات البريطاني اليوم على تشريع يمنع رئيس الوزراء من إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل: "جيريمي كوربين بات يسيطر الآن على مستقبل خيار الخروج بلا صفقة. إنه يمسك بالأعضاء الأكثر حساسية في الجسد السياسي لجونسون، الذي لا يستطيع التحرك دون موافقته".

وفي تطرقه إلى المأزق الذي وقع فيه البرلمان البريطاني بسبب "بريكست"، أصر بلير على ضرورة أن يتم تقرير مستقبل علاقات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي "مباشرة" من خلال استفتاء وليس في الانتخابات التي تجري فيها مناقشة قضايا أخرى، بينما يأمل حزب المحافظين في تشتت أصوات المعارضة بين أحزاب عدة.

وأعلنت وزيرة الخارجية في الحكومة البريطانية في ظل (المشكلة من المعارضين)، إيميلي ثورنبيري، المنتمية إلى حزب العمال، أن الأحزاب المعارضة اتفقت على عدم تأييد تشريع تقدم به جونسون لإجراء انتخابات برلمانية في 15 أكتوبر، خوفا من أن رئيس الوزراء قد يسعى، حال المصادقة عليه، إلى إخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

المصدر: Evening Standard + وكالات