بث مباشر لسباق دراجات في إسبانيا يكشف عن مزرعة للحشيش (فيديو)

أعلنت ​الشرطة الإسبانية​ أنها اكتشفت عن طريق الصدفة خلال طواف "فويلتا" للدراجات الهوائية، وجود نباتات الحشيش مزروعة على سطح مبنى في إقليم ​كتالونيا.

وساهم بث مباشر للسباق المذكور في إسبانيا، والذي نقلته مجموعة من القنوات، في الكشف عن الحقول المعدة لزراعة نبتة الحشيش بأحد أحياء مدينة برشلونة.

وفتحت شرطة الإقليم الواقع شمال شرقي البلاد، تحقيقا بعدما انتشرت هذه اللقطات بشكل كبير على مواقع التواصل.

وصادر الأمن الإسباني نحو 40 نبتة، بحسبما أفادت متحدثة باسم الشرطة، موضحة أنه لم يتم تنفيذ أي عملية توقيف خلال المداهمة، وأن الشرطة لا تزال تبحث عن زارعي هذه النباتات.

ويعد طواف "فويلتا" المقام حاليا، واحدا من أبرز 3 سباقات للدراجات الهوائية في ​أوروبا​، مع طواف ​فرنسا​ الدولي وطواف "جيرو" الإيطالي.

Police raids weed farm in Spain after discovering it through live broadcast of Vuelta a Espana pic.twitter.com/xp9Nk1rxq9 — RT (@RT_com) 6 сентября 2019 г.

المصدر: RT