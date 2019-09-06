بومبيو: نسعى إلى تجاوز التوتر مع إيران عبر الدبلوماسية

ذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تجاوز التوتر الحاد في العلاقات مع إيران عبر الدبلوماسية.

وقال بومبيو، خلال كلمة ألقاها اليوم الجمعة في جامعة كانزاس: "الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب أعلن أنه سيكون سعيدا بلقاء القيادة الإيرانية. يمكن أن كلمة سعيد تمثل مبالغة لدرجة معينة، لكنه بالتأكيد مستعد للاجتماع معهم، لأننا، في نهاية المطاف، نسعى إلى حل هذه القضية بواسطة الدبلوماسية".

يتبع...