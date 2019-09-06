ميركل تدعو السلطات الصينية لحماية حقوق سكان هونغ كونغ

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أثناء زيارتها إلى الصين، ضرورة ضمان حماية حقوق وحريات سكان هونغ كونغ، وحل الأزمة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة عبر الحوار حصرا.

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وأعلنت ميركل التي وصلت بكين اليوم الجمعة على رأس وفد رجال أعمال ألمان بارزين، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، أنها، أثناء المفاوضات بينهما، أشارت إلى أن الحريات والحقوق المنصوص عليها بموجب قانون هونغ كونغ الأساسي (أي بمثابة دستور محلي) يجب احترامها، قائلة إن الحوار السياسي وليس العنف هو السبيل نحو تسوية الأزمة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الصيني عن دعم بكين لحكومة هونغ كونغ في تعاملها مع العنف والاضطرابات في المستعمرة البريطانية السابقة، مشددا على ضرورة الثقة بأن الشعب الصيني يتحلى بحكمة وقدرة على إدارة أموره.

ومن المقرر أن تلتقي ميركل مساء اليوم الرئيس الصيني شي جين بينغ في مأدبة رسمية.

من جانبه، اتهم السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل السلطات الصينية بارتكاب مخالفات بحق الأقليات العرقية وتجاهل مسؤولياتها تجاه هونغ كونغ، مبديا أمله في أن تتخذ ميركل "موقفا صارما من أجل القيم التي وحّدت ألمانيا بعد انهيار الشيوعية، أي حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون".

كما نشر نشطاء من هونغ كونغ رسالة مفتوحة في صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار في الأسبوع الجاري، حذروا فيها ميركل من التعامل مع "الأنظمة الاستبدادية وغير العادلة".

وتشهد هونغ كونغ في الأشهر الماضية أسوأ أزمة سياسية منذ انضمامها إلى الصين عام 1997، مع مظاهرات معارضة حاشدة ترافقها أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين والشرطة.

واندلعت الأزمة بعد طرح السلطات المحلية مشروع قانون يقضي بتسليم المتهمين في قضايا جنائية إلى بكين، وتم سحب هذا المشروع مؤخرا.

المصدر: أسوشيتد برس