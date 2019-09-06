الدنمارك تبحث مع دول أوروبية تشكيل قوة دولية في مضيق هرمز
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/md6r
أفادت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن بأن بلادها تجري محادثات مع الدول الأوروبية حول تشكيل قوة بحرية دولية في مضيق هرمز في الخليج.
وقالت رئيسة الوزراء في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، "نبحث إمكانية مساهمة قوات بحرية دنماركية في قوة دولية أوروبية ... نحن في حوار مع عدد من الدول الأوروبية حول كيفية تنظيم مثل هذه القوة".
وكانت واشنطن قد دعت دول عديدة إلى تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز في الخليج.
المصدر: رويترز
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)