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الدنمارك تبحث مع دول أوروبية تشكيل قوة دولية في مضيق هرمز

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الدنمارك تبحث مع دول أوروبية تشكيل قوة دولية في مضيق هرمز
Reuters
رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن
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أفادت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن بأن بلادها تجري محادثات مع الدول الأوروبية حول تشكيل قوة بحرية دولية في مضيق هرمز في الخليج.

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وقالت رئيسة الوزراء في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، "نبحث إمكانية مساهمة قوات بحرية دنماركية في قوة دولية أوروبية ... نحن في حوار مع عدد من الدول الأوروبية حول كيفية تنظيم مثل هذه القوة".

وكانت واشنطن قد دعت دول عديدة إلى تشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز في الخليج.

المصدر: رويترز

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