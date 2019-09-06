وزير الدفاع البريطاني: لا أريد التخمين حول نوايا إيران ويجب الحكم عليها بالأعمال

دعا وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إلى إصدار أحكام على إيران بناء على أعمالها فقط.

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وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، مارك إسبر، قال والاس إن بريطانيا ستساعد الولايات المتحدة في جهودها لعقد مفاوضات مع إيران، إذا كان من الممكن عقد صفقة معها. وفي الوقت نفسه، أشار والاس إلى ضرورة الحكم على إيران بناء على أفعالها وليس أقوالها.

وتابع الوزير البريطاني: "صوت الأفعال أقوى من صوت الأقوال، وأعتقد أننا سنحكم عليهم (الإيرانيين) بناء على أفعالهم وليس أقوالهم". وأضاف: "لكن إذا كانت هناك صفقة يجب تحقيقها فنحن بالطبع سنساعد الولايات المتحدة دائما في هذه الطريق، لأنني أعتقد أن السلام والاستقرار في المنطقة هو الأهم".

وكان إسبر قال قبل ذلك، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن إيران "تتقدم ببطء" إلى مكان إجراء المفاوضات المفترضة مع الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز