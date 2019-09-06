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من جديد.. ميركل تستمع لنشيد بلادها الوطني وهي جالسة

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استمعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى نشيد بلادها الوطني خلال حفل الاستقبال في بكين وهي جالسة، فيما وقف رئيس الحكومة الصينية لي كه تشيانغ، ما أن انطلقت إشارة النشيد الصيني.

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وأقيم حفل استقبال رسمي لميركل خلال زيارتها إلى الصين وسط بكين، في ساحة أمام مبنى البرلمان، وفي ظل حرارة بلغت 30 درجة مئوية.

المستشارة الألمانية وصلت إلى حفل الاستقبال، وكان في استقبالها لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، أي الحكومة.

وفيما ركز الصحفيون اهتمامهم على مراقبة حالة ميركل الصحية، دل مظهرها على أنها   في حالة جيدة، حيث كانت المستشارة الألمانية تبتسم طوال الوقت، وتستمع بانتباه لزميلها الصيني الذي كان يحدثها بحماسة، ويشير تارة إلى السماء وتارة أخرى إلى ديكورات وضعت بالقرب من مبنى البرلمان.

وعانت ميركل منذ يونيو الماضي من عدة نوبات لارتجاف شديد، فيما تؤكد السلطات أن المستشارة الألمانية بخير، إلا أن الحالة اضطرتها إلى الاستماع إلى نشيد بلادها الوطني خلال عدة زيارات لقادة أجانب إلى ألمانيا في الشهور الأخيرة وهي جالسة على كرسي، الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ البلاد.

المصدر: نوفوستي

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