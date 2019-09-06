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بوتين يعزي زيمبابوي بوفاة رئيسها السابق روبرت موغابي

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بوتين يعزي زيمبابوي بوفاة رئيسها السابق روبرت موغابي
Reuters Sergey Mamontov
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس زيمبابوي روبرت موغابي في موسكو، 10 مايو 2015
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عبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن تعازيه لرئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، بوفاة رئيس البلاد السابق، روبرت موغابي.

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وجاء في برقية وجهها بوتين لنظيره الزيمبابوي ونشرها الكرملين: "أرجو أن تتقبلوا أعمق التعازي بوفاة روبرت غابرييل موغابي الذي كان زعيما لدولتكم خلال سنوات طويلة. وترتبط الكثير من الأحداث الهامة في تاريخ زيمبابوي الحديث باسم روبرت موغابي. وأسهم بقسط شخصي كبير في النضال من أجل استقلال بلادكم وبناء مؤسسات دولة زيمبابوي".

وذكر بوتين أن موغابي كان يؤيد تطوير علاقات الصداقة مع روسيا، وعمل كثيرا لتعزيز التعاون الثنائي المفيد للجانبين.

وتابع: "أرجو أن تنقلوا كلمات التعاطف الصادق والدعم إلى أقارب وأصدقاء الرئيس الراحل".

المصدر: نوفوستي

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