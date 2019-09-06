أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية الرسمية، أن تحقيقا داخليا أجراه الجيش كشف مخالفة عسكريين لأوامر الجيش في التصعيد الحدودي الأخير مع "حزب الله" اللبناني.

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وأفاد موقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان" اليوم الجمعة، بأن التحقيق الداخلي أكد أن مرور العربة العسكرية التي استهدفها "حزب الله" بصاروخين من نوع "كورنيت" أواخر الأسبوع الماضي على طريق أفيفيم – يرؤون قرب الحدود مع لبنان كان مخالفا لأوامر الجيش.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها، إنه "سيتم في الأيام القريبة استخلاص العبر من هذا الحادث".

يذكر أن "حزب الله" والجيش الإسرائيلي تبادلا الأحد الماضي القصف عبر الحدود، واستهدف الحزب عربة عسكرية إسرائيلية كانت تقل خمسة عسكريين بمن فيهم طبيب، ونفت تل أبيب وقوع إصابات جراء العملية.

المصدر: مكان