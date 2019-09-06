 
مباشر

الإعلام الإسرائيلي: العربة المستهدفة من قبل "حزب الله" خالفت أوامر الجيش

أخبار العالم

الإعلام الإسرائيلي: العربة المستهدفة من قبل
Reuters Amir Cohen
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/md5g

أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية الرسمية، أن تحقيقا داخليا أجراه الجيش كشف مخالفة عسكريين لأوامر الجيش في التصعيد الحدودي الأخير مع "حزب الله" اللبناني.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي: نجحنا في خداع نصر الله
الجيش الإسرائيلي: نجحنا في خداع نصر الله

وأفاد موقع هيئة البث الإسرائيلي "مكان" اليوم الجمعة، بأن التحقيق الداخلي أكد أن مرور العربة العسكرية التي استهدفها "حزب الله" بصاروخين من نوع "كورنيت" أواخر الأسبوع الماضي على طريق أفيفيم – يرؤون قرب الحدود مع لبنان كان مخالفا لأوامر الجيش.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها، إنه "سيتم في الأيام القريبة استخلاص العبر من هذا الحادث".

يذكر أن "حزب الله" والجيش الإسرائيلي تبادلا الأحد الماضي القصف عبر الحدود، واستهدف الحزب عربة عسكرية إسرائيلية كانت تقل خمسة عسكريين بمن فيهم طبيب، ونفت تل أبيب وقوع إصابات جراء العملية.

المصدر: مكان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من ميناء غرينتش في لندن.. انطلاق الرحلة البحرية "الأطول في العالم"