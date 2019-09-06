صندوق النقد يغير بعض بنوده لتعيين كريستالينا رئيسة له

أعلن صندوق النقد الدولي الموافقة على إصلاح قوانينه بهدف إلغاء الحد العمريّ المفروض لمنصب المدير العام، وبالتالي تعيين البلغارية كريستالينا جورجيفا لتحل مكان كريستين لاغارد.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صندوق النقد اليوم الجمعة، "منذ العام 1951، كان القانون العام لصندوق النقد الدولي يحظر تعيين مرشح يبلغ الخامسة والستين من العمر أو أكثر في منصب المدير العام. كما أنه لم يكن يسمح لشاغل الوظيفة بأن يؤدي عمله بعد عمر السبعين".

وأضاف أن "تعديل القانون العام المعتمد من مجلس المحافظين والذي يدخل فورا حيز التنفيذ، يجعل شروط تعيين المدير العام متوافقة مع تلك المطبقة على أعضاء مجلس الإدارة وعلى رئيس مجموعة البنك الدولي الذين لا يخضعون لأي حد عمري".

وهذا الإصلاح الذي تم تبنيه عشية إغلاق باب الترشيحات، سيتيح خصوصا قبول ترشيح جورجيفا التي بلغت السادسة والستين.

وفي 2 أغسطس، اختارت حكومات الاتحاد الأوروبي جورجيفا مرشحة لرئاسة صندوق النقد الدولي، عقب تصويت كشف النقاب عن انقسامات بين الدول الأعضاء.

وبعد يوم طويل من التصويت والمفاوضات، فازت المحافظة جورجيفا في الجولة الثانية من التصويت ضد خصمها الاشتراكي الديمقراطي الهولندي يورن ديسلبلوم.

ونالت بلغاريا مدعومة من فرنسا دعم 56% من الدول التي تمثل 57% من سكان الاتحاد الأوروبي، أمام ديسلبلوم الذي حصل على دعم 44% من البلدان التي تمثل 43% من السكان.

المصدر: وكالات