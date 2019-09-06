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تركيا تكشف عن صاروخ مجنح لتدمير الأهداف المحصنة (فيديو)

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تركيا تكشف عن صاروخ مجنح لتدمير الأهداف المحصنة (فيديو)
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أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى وارانك، عن تجربة صاروخ مجنح من نوع " SOM-B2 " لتدمير الملاجئ والأقبية الإسمنتية، محلي الصنع.

ونشر وارانك في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق التجربة، ويظهر لحظة إطلاق مقاتلة للصاروخ وتدميره لبناية كانت الهدف الافتراضي.

وأوضح الوزير أن هذا النوع من الصواريخ يمكن استخدامه لتدمير أهداف محصنة، مضيفا أن الصاروخ صنعته شركة " TÜBİTAK SAGE" التركية تحت إشراف وزارة الصناعات الدفاعية التركية.

المصدر: تويتر

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