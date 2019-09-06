أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى وارانك، عن تجربة صاروخ مجنح من نوع " SOM-B2 " لتدمير الملاجئ والأقبية الإسمنتية، محلي الصنع.

GURUR GÜNÜMÜZ!@SavunmaSanayii öncülüğünde TÜBİTAK SAGE tarafından @TSKGnkur için geliştirilen Türkiye’nin ilk seyir füzesi SOM’un beton sığınaklara karşı kullanılacak ardışık delici harp başlıklı versiyonu SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi. 🎯🇹🇷 pic.twitter.com/LAUqgMxrQI — Mustafa Varank (@varank) 5 сентября 2019 г.

ونشر وارانك في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق التجربة، ويظهر لحظة إطلاق مقاتلة للصاروخ وتدميره لبناية كانت الهدف الافتراضي.

وأوضح الوزير أن هذا النوع من الصواريخ يمكن استخدامه لتدمير أهداف محصنة، مضيفا أن الصاروخ صنعته شركة " TÜBİTAK SAGE" التركية تحت إشراف وزارة الصناعات الدفاعية التركية.

المصدر: تويتر