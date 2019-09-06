أعلن مصدر في إدارة الرئيس الأفغاني، أن أشرف غني سيلتقي مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في واشنطن غدا السبت.

وأضاف المصدر أن غني سيترأس وفدا أفغانيا يضم 13 شخصا.

وتأتي الزيارة على خلفية توصل الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في وقت سابق إلى مشروع اتفاق حول التسوية في أفغانستان يضم 11 بندا، على أن يوقعه بعد صياغة النص النهائي وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ورئيس المكتب السياسي لحركة "طالبان" في الدوحة الملا عبد الغني برادر.

وأجرت الولايات المتحدة والحركة 9 جولات من المفاوضات في قطر. ويأمل الطرفان بالتوصل إلى اتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل حصولها على ضمانات بعدم استخدام الأراضي الأفغانية للقيام بهجوم على الولايات المتحدة والدول الأخرى. ولا تشارك الحكومة الأفغانية في هذه المفاوضات، غير أن الولايات المتحدة تصر على ضرورة مشاركة كابل في التسوية النهائية.

المصدر: نوفوستي