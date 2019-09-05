ظريف: سنعلن خفض التزاماتنا في الاتفاق النووي في غضون ساعات

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده ستبلغ الاتحاد الأوروبي بقرار جديد لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي، في غضون الساعات القليلة القادمة.

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ونقلت وكالة "إرنا" عن ظريف قوله: "سوف أبلغ مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، بقرار إيران الذي سيتم تطبيقه يوم الجمعة، في الساعات القليلة القادمة".

وأضاف: "بالطبع يمكن التراجع عن هذه الخطوات إذا ما نفذ الاتحاد الأوروبي وعوده لإنقاذ الاتفاق".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية دعت، اليوم الخميس، إيران إلى الامتناع عن أي خطوات لا تتفق مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع المجتمع الدولي، في العام 2015.

ويمر الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع سداسية الوسطاء الدوليين (روسيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا)، بأزمة عميقة بعد انسحاب واشنطن منه في مايو العام 2018، وتباطؤ الدول الأوروبية، وفق إيران، في اتخاذ خطوات من شأنها تقليص خسائر طهران الاقتصادية الناجمة عن إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.

المصدر: "رويترز"