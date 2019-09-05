ذكر مسؤولون مطلعون أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، ينوي الاستقالة من منصبه بعد كشف البيت الأبيض عن مضمون "صفقة القرن".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين، اليوم الخميس، أن غرينبلات يخطط لتقديم الاستقالة فور الإعلان عن البعد السياسي من خطة السلام الأمريكية بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، والتي كان يعمل على وضعها خلال السنتين الماضيتين وتم تأجيل كشفها مرارا.

وأوضح المسؤولون، حسب الوكالة، أن غرينبلات، الذي خطط منذ البداية للعمل مدة سنتين فقط بعد توليه منصب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط أوائل 2017، يعتزم العودة إلى زوجته وأطفاله الـ 6 الذين بقوا في بيتهم بولاية نيو جيرسي.

وأجلت إدارة ترامب مرارا الإعلان عن البعد السياسي من خطة السلام لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة باسم "صفقة القرن"، على خلفية التطورات السياسية في إسرائيل إضافة إلى الرفض القاطع للعمل بها من قبل الأطراف الفلسطينية، التي سبق أن قاطعت ورشة العمل "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، المنعقدة من 25 إلى 26 يونيو الماضي، وهي الجانب الاقتصادي من مبادرة الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اتخذت إجراءات عدة ضد فلسطين على رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر: رويترز + وكالات